Фигуристки Щербакова и Туктамышева поборются за выход в финал Гран-при на этапе в Китае

Международный союз конькобежцев (ISU) проводит Гран-при с 1995 года. Изначально турниры, которые сейчас составляют календарь серии, проводились национальными федерациями и не имели международной поддержки, в них могли участвовать фигуристы из разных стран мира. Значительного статуса эти соревнования не имели, из-за чего в большинстве случаев состав участников был скромным.

Китайский этап Гран-при - самый молодой, турнир Cup of China был организован в 2003 году и сразу же получил статус одного из этапов престижной серии, заменив в календаре Германию. С тех пор Китай принимал соревнования Гран-при каждый год, за исключением прошлого. Тогда организаторы попросили ISU о разовом переносе турнира (местом проведения стала Финляндия) - по официальной позиции властей, чтобы подготовиться к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.

Перед стартом сезона ходили слухи о том, что Китай попросит отсрочку и на сей раз, однако этого не случилось. В нынешнем году турнир примет Чунцин, местом проведения станет универсальная арена Huaxi Live Banan International Cultural and Sports Center, открытая 29 сентября 2018 года. Этот комплекс известен не только всевозможными техническими изысками, но и впечатляющей вместимостью - на соревнованиях по спортивной гимнастике арена способна принять более 10 тыс. зрителей. При этом крупных международных турниров по фигурному катанию эта площадка еще не принимала.

Четверные против тройных акселей - часть вторая

Традиционно принимающая сторона старается поставить последним в расписании тот вид, который вызывает наибольший интерес у местной публики. Китайское женское одиночное катание никогда не пестрило звездами, в мужском Боян Цзинь столь же талантлив, сколько и нестабилен во всем, а азиатские танцы на льду на текущий момент попросту неконкурентоспособны. Другое дело - парное катание, в этой дисциплине зрителей на китайском этапе порадуют местные любимцы чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также Чэн Пэн и Цзинь Ян.

Хедлайнерами парного турнира станет первый дуэт. Суй Вэньцзин и Хань Цун уже давно находятся на вершине, однако в прошлом сезоне, даже несмотря на непрекращающиеся проблемы со здоровьем у партнерши, они окончательно застолбили за собой звание главной пары планеты. Мировые рекорды в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84), а также шедевральная произвольная программа, которая многими специалистами признается едва ли не лучшей постановкой в истории парного катания, являются лишним тому подтверждением. Конкурентов на домашнем этапе у них не будет, от России же на турнире выступят Алиса Ефимова и Александр Коровин, которым вполне по силам побороться за место в тройке.