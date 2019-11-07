Фигуристки Щербакова и Туктамышева поборются за выход в финал Гран-при на этапе в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Четвертый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию стартует в пятницу в китайском Чунцине.
Международный союз конькобежцев (ISU) проводит Гран-при с 1995 года. Изначально турниры, которые сейчас составляют календарь серии, проводились национальными федерациями и не имели международной поддержки, в них могли участвовать фигуристы из разных стран мира. Значительного статуса эти соревнования не имели, из-за чего в большинстве случаев состав участников был скромным.
Китайский этап Гран-при - самый молодой, турнир Cup of China был организован в 2003 году и сразу же получил статус одного из этапов престижной серии, заменив в календаре Германию. С тех пор Китай принимал соревнования Гран-при каждый год, за исключением прошлого. Тогда организаторы попросили ISU о разовом переносе турнира (местом проведения стала Финляндия) - по официальной позиции властей, чтобы подготовиться к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.
Перед стартом сезона ходили слухи о том, что Китай попросит отсрочку и на сей раз, однако этого не случилось. В нынешнем году турнир примет Чунцин, местом проведения станет универсальная арена Huaxi Live Banan International Cultural and Sports Center, открытая 29 сентября 2018 года. Этот комплекс известен не только всевозможными техническими изысками, но и впечатляющей вместимостью - на соревнованиях по спортивной гимнастике арена способна принять более 10 тыс. зрителей. При этом крупных международных турниров по фигурному катанию эта площадка еще не принимала.
Четверные против тройных акселей - часть вторая
Традиционно принимающая сторона старается поставить последним в расписании тот вид, который вызывает наибольший интерес у местной публики. Китайское женское одиночное катание никогда не пестрило звездами, в мужском Боян Цзинь столь же талантлив, сколько и нестабилен во всем, а азиатские танцы на льду на текущий момент попросту неконкурентоспособны. Другое дело - парное катание, в этой дисциплине зрителей на китайском этапе порадуют местные любимцы чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также Чэн Пэн и Цзинь Ян.
Хедлайнерами парного турнира станет первый дуэт. Суй Вэньцзин и Хань Цун уже давно находятся на вершине, однако в прошлом сезоне, даже несмотря на непрекращающиеся проблемы со здоровьем у партнерши, они окончательно застолбили за собой звание главной пары планеты. Мировые рекорды в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84), а также шедевральная произвольная программа, которая многими специалистами признается едва ли не лучшей постановкой в истории парного катания, являются лишним тому подтверждением. Конкурентов на домашнем этапе у них не будет, от России же на турнире выступят Алиса Ефимова и Александр Коровин, которым вполне по силам побороться за место в тройке.
В мужском одиночном турнире не будет звезд первой величины, однако конкуренция за победу будет нешуточная. На золотую медаль канадского этапа претендуют сразу несколько фигуристов, причем шансы у них практически равные. Выступят Боян Цзинь, канадец Киган Мессинг, американец Камден Пулкинен, чемпион Универсиады-2019 в Красноярске итальянец Маттео Риццо, южнокореец Чха Чжун Хван, а также россиянин Андрей Лазукин, которому в последнее время отчаянно не хватает стабильности при выполнении прыжковых элементов.
Этапом в Китае начнут серию Гран-при нынешнего сезона чемпионы России и серебряные призеры чемпионата мира 2019 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их однозначно можно считать фаворитами соревнований. Главными конкурентами российского дуэта являются американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которые уже успели заявить о себе, заняв второе место на этапе Гран-при во Франции неделю назад и пропустив вперед лишь хозяев соревнований, абсолютных мировых рекордсменов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Также на турнире выступят еще два российских дуэта - Софья Евдокимова и Егор Базин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Но российского болельщика, конечно, больше всего интересует женский одиночный турнир, где во второй раз на этапах Гран-при сезона-2019/20 сразятся 15-летняя Анна Щербакова, исполняющая два сложнейших четверных лутца (один - в каскаде с тройным тулупом) в произвольной программе, и 22-летняя Елизавета Туктамышева, в арсенале которой присутствуют сразу три тройных акселя (один - в комбинации с двойным тулупом) на два проката. В прошлый раз они столкнулись лицом к лицу на этапе в Лас-Вегасе, тогда победу праздновала Щербакова, теперь для Туктамышевой на кону не только реванш за поражение от юной соперницы, но и выход в финал Гран-при. Если Щербаковой для того, чтобы оформить путевку в Турин, достаточно места в призовой тройке, то Туктамышевой желательно уехать из Китая с золотой медалью. Кроме того, в Чунцине начнет свой путь на Гран-при нынешнего сезона чемпионка Европы - 2019 Софья Самодурова, основными соперницами россиянок будут опытная японка Сатоко Мияхара и Ю Ён из Южной Кореи, которая также исполняет тройной аксель.
Честь открыть соревнования выпала танцорам, в пятницу в 10:30 по московскому времени они представят свои ритм-танцы, в тот же день в 12:10 на лед с короткими программами выйдут девушки, в 14:05 - мужчины, в 16:00 - пары. В субботу танцевальные дуэты начнут представление произвольных программ в 09:30, девушки - в 11:30, мужчины - в 13:45, пары - в 16:00. Показательные выступления пройдут 10 ноября.