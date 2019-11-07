Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Футболист "Краснодара" Ари неудовлетворен игрой команды в матче против "Трабзонспора"

Российский клуб одержал победу со счетом 3:1

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари остался недоволен игрой команды в матче Лиги Европы против турецкого "Трабзонспора". Об этом он рассказал журналистам после игры.

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" со счетом 3:1 дома победил турецкий "Трабзонспор".

"Мы были немногого расслаблены в конце, соперник был не из самых сильных, но и мы играли не очень хорошо, - заявил после матча Ари. - Я рад трем очкам, но не совсем рад тем, как мы сыграли. Было много пространства, не получалось долго контролировать мяч, продвигать его, но мы знаем, что надо улучшать и будем это делать".

После четырех туров "Краснодар" занимает третью строчку в таблице группы С с шестью очками в активе. Лидирует швейцарский "Базель" (10), на втором месте испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу "Трабзонспор", набрав одно очко.

В следующем туре "Краснодар" 28 ноября примет "Базель".

Реклама на ТАСС
Кубок Карьяла
Первый блин комом. Сборная РФ по хоккею проиграла в первом матче под руководством Кудашова
Россияне проиграли финнам со счетом 3:4 в матче Кубка Карьяла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС