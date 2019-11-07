Футболист "Краснодара" Ари неудовлетворен игрой команды в матче против "Трабзонспора"

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари остался недоволен игрой команды в матче Лиги Европы против турецкого "Трабзонспора". Об этом он рассказал журналистам после игры.

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" со счетом 3:1 дома победил турецкий "Трабзонспор".

"Мы были немногого расслаблены в конце, соперник был не из самых сильных, но и мы играли не очень хорошо, - заявил после матча Ари. - Я рад трем очкам, но не совсем рад тем, как мы сыграли. Было много пространства, не получалось долго контролировать мяч, продвигать его, но мы знаем, что надо улучшать и будем это делать".

После четырех туров "Краснодар" занимает третью строчку в таблице группы С с шестью очками в активе. Лидирует швейцарский "Базель" (10), на втором месте испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу "Трабзонспор", набрав одно очко.

В следующем туре "Краснодар" 28 ноября примет "Базель".