Чемпионат мира по самбо стартует в южнокорейском Чхонджу

ТАСС, 8 ноября. Чемпионат мира по самбо с участием спортсменов из 80 стран стартует в пятницу в южнокорейском Чхонджу на арене спортивного комплекса Sukwoo Culture Gym. Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.

Сборная России будет представлена на соревнованиях преимущественно победителями чемпионата страны, который проходил в марте нынешнего года в Казани. Заключительный этап подготовки женская и мужская сборные по спортивному самбо провели в Новогорске, команда по боевому самбо - в Серпухове.

Как отметил в беседе с ТАСС президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, задача на турнир неизменна - первое общекомандное место.

На конгрессе Международной федерации самбо (FIAS), который предваряет старт турнира, число членов организации возросло до 94 национальных федераций. Полноправными членами FIAS стали федерации Анголы, Бангладеш, Бахрейна, Гонконга, Кот-д'Ивуара, Макао и Мали. Статус кандидатов в члены получили федерации Египта и Австралии.

В рамках чемпионата мира также пройдет выступление демонстрационной группы по самбо слепых - свое мастерство гостям и участникам чемпионата продемонстрируют Андрей Демидов и Дмитрий Самохвалов. Летом прошлого года самбисты выступали в Тюмени в рамках мероприятия "Дни самбо на Урале". В регионе планируется отработать технологию внедрения самбо в процесс социальной адаптации и физического развития людей с ограниченными возможностями по зрению.

Международная федерация самбо оставила с прошлогоднего чемпионата мира в Румынии неизменным призовой фонд соревнований - $216 тыс. Победитель чемпионата мира получит вместе с золотой наградой $3 тыс.