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Футбол в России

Матч "Ахмата" и "Урала" откроет 16-й тур чемпионата России по футболу

Встреча пройдет в Грозном, начало - 19:30 мск

ТАСС, 8 ноября. Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов. Первую половину сезона можно считать удачной для клуба из Екатеринбурга, хотя подопечные Дмитрия Парфенова идут девятыми в турнирной таблице (18 очков), но отставание от занимающего шестое место тульского "Арсенала" составляет лишь одно очко. В последних пяти играх во всех турнирах "Урал" одержал две победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью, клуб продолжает борьбу в Олимп - Кубке России по футболу, в 1/4 финала "Урал" сыграет с ярославским "Шинником".

"Ахмат" идет на предпоследней строчке в турнирной таблице. 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов, пришедший ему на смену Игорь Шалимов старается наладить игру команды, специалисту даже удалось добиться победы в дебютной встрече в 12-м туре против "Уфы" (1:0), но пока "Ахмат" имеет одну победу в пяти последних играх РПЛ. Однако стоит отметить крупную победу над "Лучом" из Владивостока (5:1) в матче 1/8 финала Кубка России, так что "Ахмат" имеет шансы на возвращение на свой прежний уровень, но команде понадобится немало времени для этого.

"Урал" подходит к матчу с "Ахматом" в полном составе, а вот грозненцы испытывают кадровые проблемы. Давно отсутствует Раванелли, который выбыл как минимум до конца осени из-за разрыва крестообразных связок, после игры 14-го тура с "Арсеналом" (1:1) в лазарет отправился капитан и защитник команды Ризван Уциев, у которого было выявлено воспаление левой приводящей мышцы бедра, футболист пройдет реабилитацию в одной из немецких клиник.

В последних пяти встречах между командами в рамках чемпионатов России по футболу "Урал" трижды добивался победы, дважды был зафиксирован ничейный результат. Игра первого круга завершилась крупной победой "Урала" (3:0). Всего команды провели между собой 17 матчей, в семи из которых выигрывал "Урал", на счету "Ахмата" четыре победы.

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