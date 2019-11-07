ФК "Краснодар" рассчитывает на Крицюка, сыгравшего первый матч в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Краснодар" рассчитывает в дальнейшем на помощь голкипера Станислава Крицюка, вышедшего на поле в основном составе команды в матче с турецким "Трабзонспором" и сыгравшего свой первый матч в Лиге Европы нынешнего сезона в четверг. Об этом на пресс-конференции после матча заявил журналистам главный тренер команды Сергей Матвеев.

В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" со счетом 3:1 дома победил турецкий "Трабзонспор". Место в воротах вместо основного голкипера Матвея Сафонова занял Крицюк. В этом сезоне 28-летний Крицюк также провел по одному матчу в Кубке России, чемпионате страны и квалификации Лиги чемпионов.

"Мы на Станислава [Крицюка] рассчитываем, это ротация. Мы в него верим, надеемся, ничего сверхъестественного в этом нет. Мы имеем двух хороших вратарей, и у голкиперов должна быть практика, сегодня она была у него", - сказал Матвеев.

Он также отметил, что несмотря на победу со счетом 3:1, в игре с "Трабзонспором" были сложные отрезки, команде не хватало свежести, сказывалась усталость игроков. На вопрос журналистов о том, не повлияет ли нагрузка в прошедшем матче на участие Ари и Мануэля Фернандеша в воскресной встрече чемпионата России против "Локомотива", главный тренер клуба выразил надежду на то, что в течение оставшихся до игры двух дней они восстановится.

"Нагрузка на них большая. Существующие у нас проблемы с кадрами влияют на игру, на рисунок. Надеемся, что ребята смогут восстановиться", - резюмировал Матвеев.