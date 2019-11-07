Первый блин комом. Сборная РФ по хоккею проиграла в первом матче под руководством Кудашова

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 3:4 в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 9421 зрителя. Матч со сборной Финляндии стал первым для Алексея Кудашова в качестве главного тренера команды России. Ранее он входил в тренерский штаб Ильи Воробьева, а летом сменил его на посту рулевого национальной команды. Экзаменатор Кудашову достался серьезный - в составе финнов на домашний этап Евротура вошли 13 действующих чемпионов мира. Команду усилили ведущие игроки команд Континентальной хоккейной лиги - Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва), Вилле Покка ("Авангард"), Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Миро Аалтонен ("Витязь"), а также четвертый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2016 года Йесси Пульюярви.

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В составе молодежной сборной Финляндии он стал чемпионом мира 2016 года, где за семь матчей набрал 17 очков (5 шайб + 12 голевых передач). На том турнире Пульюярви играл в тройке с Себастьяном Ахо и Патриком Лайне и был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира. В финале финская команда со счетом 4:3 в овертайме обыграла сборную России. Пульюярви провел 137 игр в НХЛ за "Эдмонтон", но перед началом нынешнего сезона решил вернуться на родину, сейчас 21-летний хоккеист выступает за местный "Кярпят" и в текущем сезоне в 18 матчах набрал 20 (11+9) очков. Финская сборная проводила первый матч после победного чемпионата мира. Перед началом встречи состоялась церемония поднятия специального чемпионского стяга под своды "Хартвалл-Арены", игроков сборной России в это время на льду не было. В полуфинале турнира в Братиславе команда Финляндии обыграла сборную России со счетом 1:0. Перед началом встречи Кудашов отмечал, что задачей является победа, с помощью которой российские хоккеисты вернут долг финнам. Кудашов, как и обещал, сделал ставку на сочетания игроков, выступающих в клубах, - две тройки нападения сформировали представители ЦСКА (Константин Окулов - Павел Карнаухов - Антон Слепышев) и СКА (Антон Бурдасов - Артем Швец-Роговой - Андрей Кузьменко). Партнеры по "Салавату Юлаеву" Никита Сошников и Александр Кадейкин действовали с Алексеем Макеевым из "Витязя", а Сергей Шумаков и Кирилл Семенов из "Авангарда" - с Дамиром Жафяровым ("Торпедо"). Место в воротах занял представитель московского "Динамо" Иван Бочаров, для которого эта встреча стала первой в форме национальной команды, также, как и для Карнаухова, Макеева, Швеца-Рогового и защитника Дамира Шарипзянова. Еще пять дебютантов национальной команды - вратарь Александр Самонов, защитники Ярослав Дыбленко, Камиль Фазылзянов, нападающие Артур Каюмов и Павел Кудрявцев в состав на стартовый матч Кубка Карьяла не попали. Первый гол Шарипзянова Игра началась в неспешном темпе с небольшим преимуществом россиян. В первом периоде у команд не получалось создавать моменты в позиционных атаках, но на шестой минуте встречи защитник-дебютант Шарипзянов смело подключился к контратаке и после хорошего входа в зону на скорости и паса капитана Бурдасова кистевым броском с близкого расстояния поразил ворота соперника.

"Всегда стараюсь подключаться к атаке. Тренеры говорили всегда подключаться четвертым, если есть момент. Нападающие хорошо увели соперников, и Антон Бурдасов отдал отличную передачу - осталось только попасть в ворота", - рассказал Шарипзянов. "Мы требуем, чтобы защитники поддерживали атаки. Играет вся пятерка, это тот момент, когда защитники поддерживают атаку, нападающие создают глубину, а защитники завершают", - пояснил Кудашов. Второй период начался с преимуществом россиян, но ближе к середине отрезка Артем Блажиевский атаковал соперника в голову, за что получил двухминутный и дисциплинарный десятиминутный штрафы. Первую свою возможность в большинстве использовала ведущая тройка финнов - после отскока от лицевого борта Харри Песонен оказался один на пятачке и переправил шайбу в ворота Бочарова. Тренерский штаб сборной России взял запрос на помехи вратарю, но во время видеопросмотра момента судьи нарушения не усмотрели. Спустя две минуты на убегающем один на один с Бочаровом Маннинене правила нарушил Шарипзянов - пострадавший уверенно переиграл вратаря со штрафного броска. "Хотел сыграть поближе к Маннинену. Мы с Артемом Зубом должны были страховать друг друга, но, к сожалению, я его не подстраховал, а он меня", - пояснил Шарипзянов. Дубль Рафикова и первое поражение Кудашова Практически в следующей же атаке Рушан Рафиков кистевым броском сравнял счет. До конца второго периода российские хоккеисты провели несколько хороших атак, но забросить больше не получилось. В начале третьего периода финская сборная совершила два нарушения в течение минуты и осталась втроем против пятерых россиян. Двойное численное преимущество реализовал тот же Рафиков. "Ребята хорошо меня выводили на бросок, оставалось просто попасть. Нападающие тоже много создавали, но что-то пошло не так. Не хватило голов нападающих, мы немножко не успевали на добивания", - сказал автор дубля. Но вскоре нарушил правила уже Макеев, а его одноклубник Аалтонен отличился в большинстве и сравнял счет. Через три минуты Песонен оформил дубль, снова оставшись один на пятачке перед воротами Бочарова. За оставшиеся девять минут российские хоккеисты дважды выбросили шайбу за пределы площадки из своей зоны и были наказаны удалениями за задержку игры. Этот технический брак не позволил сборной России организовать финальный штурм. "Ключевым моментом стала игра в неравных составах. В большинстве мы забросили одну шайбу, а финны - две. У нас было достаточно шансов, в конце получили глупые удаления, которые не стоит получать. Мы, защитники, не доработали, пропустили два гола с пятачка", - отметил Рафиков. Россияне переиграли финнов, но подвела реализация Несмотря на поражение, на протяжении большей части игрового времени российские хоккеисты смотрелись предпочтительнее соперников. Команду Кудашова подвела реализация моментов, а сборной Финляндии помогли несколько спасений вратаря Харри Сятери, который отразил 29 из 32 бросков. Хозяева же угрожали воротам Бочарова 22 раза. "Создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть матч. По игре было много позитивных моментов, молодые ребята старались. Команда, можно сказать, играла с листа, провела одну тренировку. Проблемы мы знаем, постараемся исправить", - отметил Кудашов. "Считаю, что по игре мы переиграли финнов, но по счету - уступили. Отметил бы вратаря финнов, он очень хорошо сыграл, считаю, подарил им эту победу", - сказал Бурдасов. В следующем матче сборная России сыграет с командой Швеции, а финны встретятся с хоккеистами из Чехии. Обе встречи пройдут 9 ноября. Кудашов сообщил, что тренерский штаб планирует задействовать в матчах Кубка Карьяла всех трех вратарей. Также он отметил, что в игре с командой Швеции возможны перестановки в игровых сочетаниях полевых игроков. Сборная Швеции в вынесенном матче Кубка Карьяла, который прошел в Лександе, уступила команде Чехии со счетом 1:3.