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Лига Европы

ЦСКА сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" в матче Лиги Европы

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 0:0
Описание
© EPA-EFE/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского ЦСКА со счетом 0:0 сыграли вничью с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Будапеште.

В компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, вышедший на поле на 81-й минуте, первое предупреждение Набабкин получил на 85-й минуте.

ЦСКА не может забить в третьем матче подряд в Лиге Европы, единственный гол команды в текущем розыгрыше турнира забил Игорь Дивеев в матче с болгарским "Лудогорцем" (1:5). Впервые с сезона-2017/18 ЦСКА не может одержать победу четвертом матче кряду в одном розыгрыше еврокубка, тогда армейцы в рамках группового этапа Лиги чемпионов дважды уступили швейцарскому "Базелю" (1:2, 0:2), а также проиграли английскому "Манчестер Юнайтед" (1:4) и португальской "Бенфике" (1:2).

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ЦСКА и "Ференцварош" провели четвертый матч, в сезоне-1994/95 команды встречались в рамках 1/16 финала Кубка обладателей кубков, тогда оба клуба выиграли по одному матчу с одинаковым счетом - 2:1, в следующий раунд после серии пенальти прошел венгерский клуб. Первая игра текущего розыгрыша Лиги Европы, которая прошла 24 октября в Москве, завершилась победой "Ференцвароша" (1:0).

Армейцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав одно очко после четырех матчей. "Ференцварош" идет на третьей строчке, имея в активе пять очков. Лидирует испанский "Эспаньол" (10 очков), в параллельном матче на домашнем поле разгромивший со счетом 6:0 "Лудогорец" (6), который доигрывал матч вдевятером. "Эспаньол" гарантировал себе выход из группы и участие в плей-офф.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет против "Лудогорца", а "Ференцварош" примет "Эспаньол". Обе встречи пройдут 28 ноября.

Беспорядки перед игрой

Спортивная составляющая игры отошла на второй план перед игрой. Еще в последний день октября на официальном сайте ЦСКА появилась информация о том, что по требованию принимающей стороны для болельщиков армейцев, кроме тех, у кого билеты первой категории, доступ в гостевой сектор стадиона будет осуществляться через специальную фан-зону. К сектору это был единственный проход, организаторы таким образом старались минимизировать риск столкновения с местными болельщиками.

Власти увеличили количество полицейских на улицах, что было связано как с матчем, так и с тем, что день игры совпал с приездом в Будапешт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Опасения были не напрасны, фанаты обеих команд пересеклись в метро, где полиции пришлось приложить усилия, чтобы изолировать обе стороны, а одну из станций пришлось временно закрыть.

Для пресечения конфликтов пришлось привлечь и конную полицию. Сотрудников правопорядка было необычайно много у "Групама-арены", возможно, поэтому крупные беспорядки рядом со стадионом удалось предотвратить. Помимо метро, столкновения были на улицах венгерской столицы.

Как писали в соцсетях, в столкновениях участвовали наиболее активные болельщики московского и софийского ЦСКА вместе с фанатами белградского "Партизана" против фанатов "Ференцвароша" и польских клубов "Видзева" и "Шленска". Сообщалось даже о драках в формате "150 на 150" человек. Итогами столкновений стали задержания ряда российских болельщиков, о чем ТАСС сообщил пресс-атташе российского посольства в Венгрии Тигран Гарибян.

По его словам, сотрудники консульского отдела посольства России в Венгрии в плотном контакте с властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, находясь с ними в режиме постоянной связи.
Фанатов российской команды вели к стадиону в сопровождении полиции. Во время самого матча столкновений не произошло. Стороны упражнялись в нелицеприятных скандированиях на своих языках. А в одном из фанатских секторов запалили пиротехнику, дым от которой более 10 минут в течение второго тайма висел над полем.

Безголевая ничья

У ЦСКА по сравнению с матчем с "Зенитом" вернулся в стартовый состав Арнор Сигурдссон, заменив Кристияна Бистровича. На поле исландец оказался вместе с Николой Влашичем под нападающим Федором Чаловым. Игравший в Санкт-Петербурге на его месте Ильзат Ахметов переместился в опорную зону.

Первый тайм запомнился предупреждениями, македонский арбитр Александар Ставрев выписал две желтые карточки армейцам Яке Бийолу и Влашичу, а также трем игрокам хозяев.

Во втором тайме главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попытался оживить игру своей команды, убрав с поля Ахметова и Бийола. Тайм запомнился острыми моментами. Сначала Игорь Акинфеев ногой великолепно отразил удар в упор Михи Блажича, после чего Сигурдссон промахнулся после передачи Влашича.

ЦСКА необходимо было выигрывать, чтобы иметь ощутимые шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф, ближе к концу матча упустили возможности забить Чалов и Влашич. Армейцы атаковали и в меньшинстве после второй желтой карточки Набабкина, который неосторожно отмахнулся от соперника локтем. Заключительной попыткой у гостей стал дальний удар Бистровича. В итоге ЦСКА набрал всего лишь очко, которое стало первым для клуба в нынешней Лиге Европы, а шансы на выход в 1/16 финала стали еще призрачнее.

Лига Европы-2019/20. Группа Н
МестоКомандаИВНПМО
1"Эспаньол"431010-110
2"Лудогорец"42028-86
3"Ференцварош"41212-45
4ЦСКА40131-81

 

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