Фернандеш: победа над "Трабзонспором" сохраняет "Краснодару" шансы на выход из группы ЛЕ

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Футболист "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал, что победа над турецким "Трабзонспором" была очень важна, чтобы получить шанс на выход из группы Лиги Европы. Об этом он заявил журналистам после встречи.
В четверг в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" со счетом 3:1 дома победил турецкий "Трабзонспор". Фернандеш отметился дублем.
"Самое важное, что мы добились победы и у нас есть шансы выйти из группы. Всегда есть куда расти, на основании того, как проводим матчи, мы должны улучшать нашу игру. Проблема была в том, как у нас перемещался мяч, не всегда получалось идти в атаку, но по сравнению с другими играми в единоборствах мы выглядели очень неплохо", - сказал Фернандеш.
На 63-й минуте встречи 33-летний португалец был заменен, вместо него вышел Даниил Уткин. "Тренер принял такое решение, которое было лучше для команды. Физически я в порядке", - добавил Фернандеш.
После четырех туров "Краснодар" занимает третью строчку в таблице группы С с шестью очками в активе. Лидирует швейцарский "Базель" (10), на втором месте испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу "Трабзонспор", набрав одно очко. В следующем туре "Краснодар" 28 ноября примет "Базель".