Фернандеш: победа над "Трабзонспором" сохраняет "Краснодару" шансы на выход из группы ЛЕ

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Футболист "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал, что победа над турецким "Трабзонспором" была очень важна, чтобы получить шанс на выход из группы Лиги Европы. Об этом он заявил журналистам после встречи.

"Самое важное, что мы добились победы и у нас есть шансы выйти из группы. Всегда есть куда расти, на основании того, как проводим матчи, мы должны улучшать нашу игру. Проблема была в том, как у нас перемещался мяч, не всегда получалось идти в атаку, но по сравнению с другими играми в единоборствах мы выглядели очень неплохо", - сказал Фернандеш.

На 63-й минуте встречи 33-летний португалец был заменен, вместо него вышел Даниил Уткин. "Тренер принял такое решение, которое было лучше для команды. Физически я в порядке", - добавил Фернандеш.

После четырех туров "Краснодар" занимает третью строчку в таблице группы С с шестью очками в активе. Лидирует швейцарский "Базель" (10), на втором месте испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу "Трабзонспор", набрав одно очко. В следующем туре "Краснодар" 28 ноября примет "Базель".