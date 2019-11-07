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Футбол в России

Игрок "Краснодара" Фернандеш считает, что ему нечего доказывать в матче с "Локомотивом"

Португальский футболист ранее выступал за железнодорожников

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Футболист "Краснодара" Мануэл Фернандеш не считает, что ему надо что-то доказывать в предстоящей игре против московского "Локомотива" в чемпионате России. Об этом он рассказал журналистам после победы в домашнем матче Лиги Европы над "Трабзонспором" (3:1).

Предыдущим клубом Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал в течение пяти сезонов. За это время он принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с "Локомотивом" он трижды выиграл Кубок России, в сезоне-2017/18 стал чемпионом страны. Португалец ушел из команды в конце июня по истечении срока контракта. 2 сентября 33-летний португалец подписал годичный контракт с "Краснодаром".

"Исходя из того, на какой позиции мы находимся в таблице, это будет очень важный матч. Нужно выигрывать, но сказать, что будет самый важный матч, я не могу. "Локомотиву" мне доказывать нечего, мне нужно доказывать в "Краснодаре". Всегда есть тон важности, когда ты играешь против бывшей команды, где смог многого достичь", - заявил португалец.

В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" занимает четвертое место с 29 очками в активе после 15 туров. "Локомотив" идет третьим, набрав 30 очков. Очная встреча команд пройдет 10 ноября в рамках 16-го тура чемпионата страны.

Теги
Российский футбол
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