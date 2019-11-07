"Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв "Партизан"

Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд (22-я минута), Антони Марсьяль (33) и Маркус Рэшфорд (49). Английский клуб не проиграл ни одного из четырех матчей в группе L, одержав три победы и один раз сыграв вничью, и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы, который прошел ранее в четверг, голландский АЗ разгромил казахстанскую "Астану" со счетом 5:0.

В турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед", набрав 10 очков, второе место занимает АЗ (8), третье - "Партизан" (4), замыкает таблицу "Астана" (0). В следующем туре английская команда в гостях сыграет с "Астаной", а АЗ примет на своем поле "Партизан". Все матчи пятого тура пройдут 28 ноября.

В матче группы I украинская "Александрия" на своем поле на последних минутах вырвала ничью в игре против французского "Сент-Этьена" со счетом 2:2, а бельгийский "Гент" одержал волевую победу в гостевой встрече против немецкого "Вольфсбурга" (3:1). В таблице первое место занимает "Гент" (8), второе - "Вольфсбург" (5), третье - "Сент-Этьен" (3), четвертое - "Александрия" (3), в следующем туре украинская команда примет на своем поле "Вольфсбург", а "Сент-Этьен" дома сыграет с "Гентом". В группе J немецкая "Боруссия" (Мёнхенгладбах) дома обыграла итальянскую "Рому" со счетом 2:1, защитник гостей Федерико Фасио сперва забил гол в свои ворота в первом тайме, а во втором - в ворота соперника, в другом матче группы австрийский "Вольфсберг" на своем поле в меньшинстве крупно уступил турецкому "Башакшехиру" (0:3). В турнирной таблице на первом месте расположился "Башакшехир" (7), на втором - "Боруссия" (5), на третьем - "Рома" (5), на четвертом - "Вольфсберг" (4). В пятом туре "Рома" отправится в гости к "Башакшехиру", а "Вольфсберг" примет "Боруссию".

Португальская "Брага" в большинстве обыграла турецкий "Бешикташ" на своем поле в матче группы К (3:1), а английский "Вулверхэмптон" на второй компенсированной минуте вырвал победу в матче со "Слованом" из Словакии (1:0), к основному времени второго тайма этого матча было добавлено 12 минут. "Брага" с 10 очками лидирует в группе К, вторым идет "Вулверхэмптон" (9), третьим - "Слован" (4), четвертым - "Бешикташ" (0). В следующем туре "Брага" на своем стадионе примет "Вулверхэмптон", а "Бешикташ" - "Слован".

В группе G голландский "Фейенорд" сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" со счетом 1:1 в домашнем матче, шотландский "Рейнджерс" дома переиграл португальский "Порту" (2:0). В турнирной таблице группы "Янг Бойз" идет на первом месте с 7 очками, "Рейнджерс" занимает второе место (7), "Фейенорд" - третье (4), последнее место у "Порту" (4). В пятом туре швейцарская команда примет "Порту", а "Рейнджерс" отправится в гости к "Фейенорду".