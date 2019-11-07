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Лига Европы

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

В активе Португалии 45,849 балла, России - 44,383
Описание
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 8 ноября. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

В этот день "Краснодар" обыграл турецкий "Трабзонспор" (3:1), а ЦСКА сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (0:0). От Португалии в Лиге Европы выступают четыре клуба. "Спортинг" победил норвежский "Русенборг" (2:0), "Брага" обыграла турецкий "Бешикташ" (3:1), "Порту" уступил шотландскому клубу "Рейнджерс" (0:2), в среду "Витория" сыграла вничью с лондонским "Арсеналом" (1:1).

Совокупность результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 45,849, в то время как у России стало 44,383 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

В еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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