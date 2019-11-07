Гончаренко: футболисты ЦСКА до последнего будут бороться за выход в плей-офф ЛЕ

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА до последнего матча будет бороться за выход в плей-офф Лиги Европы. Об этом журналистам заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в четверг на выезде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (0:0). После четырех туров группового турнира Лиги Европы в активе армейцев одно очко. Лидирует испанский "Эспаньол" (10 очков), второе место занимает болгарский "Лудогорец" (6), третье - "Ференцварош" (5). На данный момент российская команда сохраняет математические шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка.

"Расстроены из-за того, что не выиграли, - сказал Гончаренко. - Очень сильно хотели одержать первую победу и переломить серию. Были близки к победе, но не реализовали свои моменты, с мячом действовали нервозно, мало рисковали, могли быстрее выходить в атаки, а не ждать, могли острее находить решения".

На вопрос о том, будет ли ЦСКА бороться за выход в плей-офф Лиги Европы, учитывая, что шансы на это есть, главный тренер армейцев заявил: "Из последних сил. Можно не сомневаться".

В пятом туре группового турнира 28 ноября в Москве сыграет с "Лудогорцем". Последний матч на этой стадии турнира армейцы проведут 12 декабря в Барселоне против "Эспаньола".