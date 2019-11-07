Ребров: ЦСКА не удивил "Ференцварош" в матче Лиги Европы

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" сыграл так, как и ожидалось. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Будапешта Сергей Ребров.

"Ференцварош" в четверг на своем поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча, прошедшая на "Групама-Арене", завершилась со счетом 0:0.

"ЦСКА не удивил, та же структура и тактика, - сказал Ребров. - Уровень игроков ЦСКА высок, они могли решить эпизод в свою пользу индивидуально. Мы понимали важность компактности в обороне и старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство, думаю, у нас это получилось".

"Игра была тяжелая, мы знали, против кого играем, - отметил главный тренер "Ференцвароша". - Мы проанализировали первый матч с ЦСКА, в обороне сыграли надежнее, особенно в первом тайме, мы заслужили очко, но могли и вырвать игру".

Ребров отметил, что несмотря на победу в московском матче, тогда в обороне его команда сыграла хуже. "В первом матче допускали больше ошибок в защите, чем сегодня, когда играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали им инициативу, на контратаках могли забить несколько мячей".

На вопрос о шансах "Ференцвароша" на выход в плей-офф Лиги Европы, Ребров сказал: "Мы 15 лет не были в группе. Сейчас нужно концентрироваться на каждом матче, а не думать, сколько очков надо набрать. Нужно совершенствовать игру и стараться в каждом матче брать очки".

Турнирное положение

После четырех туров группового турнира Лиги Европы "Ференцварош" набрал пять очков, команда из Будапешта занимает третье место в турнирной таблице группы H. Очко, заработанное в этой игре, стало для ЦСКА первым в этой еврокубковой кампании - команда из Москвы располагается на четвертой позиции. Второе место занимает болгарский "Лудогорец" (6), первое - испанский "Эспаньол" (10). На данный момент ЦСКА и "Ференцварош" сохраняют шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка.