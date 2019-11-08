Вернулись в борьбу. "Краснодар" одержал вторую победу над "Трабзонспором" в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:1 победил на своем поле турецкий "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Краснодарцы во второй раз одержали победу над турецкой командой в рамках группового этапа.

После трех матчей на групповой стадии "Краснодар" располагался на третьем месте турнирной таблицы, набрав всего три очка после победы в гостях над "Трабзонспором" (2:0). Второе место таблицы занимал испанский "Хетафе" с шестью баллами на счету, лидировал швейцарский "Базель" (7). В плей-офф выходят две лучшие команды квартета, поэтому матч с "Трабзонспором" имел особенную важность для дальнейших перспектив краснодарцев во втором по силе европейском турнире. Стоит отметить, что травмы и напряженный график заставляют главного тренера "Краснодара" Сергея Матвеева от матча к матчу прибегать к ротации состава, что помогает команде набирать очки в таких непростых условиях. Даже отсутствие в атаке нападающего Вандерсона, чью важность для "Краснодара" отмечал Матвеев до встречи с "Трабзонспором", не стало препятствием в домашней игре Лиги Европы. Вместо набравшего форму форварда Маркуса Берга на поле вышел 29-летний Дмитрий Стоцкий и занял место на левом фланге, а бразильский нападающий Ари должен был сыграть на острие. Матвею Сафонову Матвеев предпочел голкипера Станислава Крицюка, который не играл с 29 сентября. "Мы на Станислава [Крицюка] рассчитываем, это ротация, мы в него верим, надеемся, ничего сверхъестественного в этом нет", - отметил позднее Матвеев. Стоит отметить, что третью игру подряд в основном составе начал 33-летний португалец Мануэл Фернандеш, перешедший в начале сентября на правах свободного агента. Бенефис Фернандеша "Краснодар" вышел биться за победу, но уже на первых минутах встретил сильное давление со стороны оппонента. На второй минуте игры последовал первый опасный момент - Фернандеш получил мяч в штрафной площади соперника и пробил низом, но голкипер гостей Эрче Кардешлер выручил.

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Далее команды сбавили темп, "Трабзонспор" выбирался по флангам на чужую половину поля, но кроме незамысловатых навесов в руки Крицюка ничем другим не мог обострить игру. На 26-й минуте турецкий клуб прорвал оборону "Краснодара" проникающим пасом в штрафную площадь, но атака завершилась слабым ударом прямо в голкипера. В одной из атак Ари отдал пас на Магомеда-Шапи Сулейманова, тот в борьбе потерял мяч, который подобрал Фернандеш. Ловким финтом португалец обыграл защитника перед штрафной площадью, сыграл в "стенку" с Кристофером Ольссоном и нанес удар по воротам, мяч после рикошета от защитника "Трабзонспора" Асана Серкана влетел под планку ворот - 1:0. Спустя некоторое время краснодарцы соорудили еще одну голевую атаку, которая также пришла с правого фланга. Ари пяткой сыграл на Сулейманова, который, как казалось, бьет с излюбленной позиции на краю штрафной в дальний угол, но у россиянина вышла передача на находившегося в полном одиночестве в районе 11-метровой отметки Фернандеша. Полузащитник пяткой эффектно переправил мяч в ворота "Трабзонспора", на 35-й минуте удвоив преимущество хозяев. После перерыва "Краснодар" сбавил темп, хотя уже на 49-й минуте Урош Спайич после подачи с углового мог вонзить третий мяч в сетку ворот "Трабзонспора", но Кардешлер среагировал на удар. Заменивший Ари нападающий Иван Игнатьев совсем недавно восстановился после травмы и в двух матчах подряд выходит на замену. В игре с "Ростовом" он помог своей команде спастись от поражения, а в матче с "Трабзонспором" замкнул головой подачу с углового на третьей минуте компенсированного времени. Турецкий клуб спустя минуту отквитал один мяч - с линии штрафной площади ударом в дальний угол ворота поразил нападающий Энтони Нвакаеме. Итог удовлетворительный, но есть над чем работать Ари и Фернандеш остались не совсем довольны игрой команды в некоторых отрезках матча. "Самое важное, что мы добились победы, у нас есть шансы выйти из группы. Проблема была в том, как у нас перемещался мяч, не всегда получалось идти в атаку, но в единоборствах мы выглядели очень неплохо", - сказал по итогам матча Фернандеш.

"Было много пространства, не получалось долго контролировать мяч, продвигать его, но мы знаем, что надо улучшать и будем это делать", - посетовал 33-летний Ари, отметив, что команда проиграла концовку встречи с не самым сильным соперником. Спустя два дня "Краснодару" предстоит на выезде сыграть с московским "Локомотивом", который идет третьим в таблице чемпионата России. "Существующие у нас проблемы с кадрами влияют на игру. Надеемся, что ребята смогут восстановиться, потому что игра с "Локомотивом" важна", - подытожил Матвеев. После четырех матчей "Краснодар" остался на третьей строчке таблицы группы С с шестью очками в активе. Лидирует швейцарский "Базель" (10), на втором месте испанский "Хетафе" (6), "Трабзонспор" замыкает таблицу, набрав одно очко. В следующем туре "Краснодар" 28 ноября примет "Базель".