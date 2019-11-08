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НХЛ

Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

"Рейнджерс" победили со счетом 4:2, во втором матче кряду Артемий Панарин и Павел Бучневич набрали по два очка за результативность

ТАСС, 8 ноября. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях победил "Каролину" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (20-я минута), Брэндон Лемье (39), Павел Бучневич (42) и Адам Фокс (59). У "Каролины" голы забили Дуги Хэмилтон (35) и Себастьян Ахо (56).

Российский форвард "Рейнджерс" Панарин провел на льду 18 минут и 11 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, на его счету одна голевая передача. 28-летний Панарин набрал в 14 матчах чемпионата 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач).

Российский нападающий Павел Бучневич сыграл 17 минут 20 секунд, нанес один бросок, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. Всего на счету 24-летнего россиянина теперь 12 (3+9) очков в 14 матчах. Во втором матче подряд Панарин и Бучневич набирают по два очка за результативность, в ночь на четверг они отличились в домашней игре с "Детройтом" (5:1).

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист провел второй матч за два дня, он отразил 45 из 47 бросков и был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой стал Бучневич, третьей - Ахо.

"Рейнджерс" поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 15 очков. "Каролина" идет на пятой строчке, имея в активе 19 очков после 16 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Каролина" в гостях встретится с "Оттавой", "Рейнджерс" в воскресенье примут "Флориду".

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