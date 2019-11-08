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НХЛ

"Вашингтон" победил "Флориду" в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Вашингтона"
Александр Овечкин AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 8 ноября. "Вашингтон" обыграл "Флориду" со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (1-я минута), Александр Овечкин (27, 33) и Том Уилсон (41, 61). У "Флориды" отличились Фрэнк Ватрано (2), Бретт Коннолли (15), Александр Барков (21) и Евгений Дадонов (39).

Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. В 17 матчах текущего чемпионата 34-летний капитан "Вашингтона" набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов сыграл в матче 18 минут 16 секунд, отметившись тремя голевыми передачами. На счету 27-летнего Кузнецова 14 очков (5+9) в 14 матчах сезона. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился одной результативной передачей и двумя силовыми приемами за 17 минут на площадке.

Лучшим игроком встречи был признан Уилсон, второй звездой стал Овечкин, третьей - финский нападающий "Флориды" Александр Барков, на счету которого гол и результативная передача. Российский форвард "Флориды" Дадонов сыграл в матче 18 минут и 20 секунд, нанес три броска, забросил шайбу и отдал голевую передачу. 30-летний россиянин в 15 матчах чемпионата набрал 13 (7+6) очков. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по воротам.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 17 матчах. "Флорида" идет на шестой строчке, в активе команды 19 очков после 15 игр. В следующем матче 10 ноября "Вашингтон" примет "Вегас", "Флорида" в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".

Результаты других матчей:

  • "Торонто" - "Вегас" - 2:1 ОТ;
  • "Филадельфия" - "Монреаль" - 3:2 ОТ.

 

 

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Овечкин, Александр Михайлович
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