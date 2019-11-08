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Серия Гран-при по фигурному катанию

Щербакова и Туктамышева без падений провели тренировки на этапе Гран-при в Китае

Женщины представят короткие программы на этапе в Чунцине в 12:10 мск

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не допустили ошибок в ходе тренировок перед короткой программой четвертого в сезоне этапа Гран-при, который проходит в китайском Чунцине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В ходе утренних занятий 15-летняя Щербакова уделяла большое внимание отработке двойного акселя и каскада из тройного лутца и тройного риттбергера. Тренировка короткой программы подопечной Этери Тутберидзе получилась удачной, ей удались все элементы, включая вышеописанную комбинацию, исполнение которой планируется в бонусной зоне. 22-летняя Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, также безошибочно выполнила тренировочный прокат короткой программы. Во время него фигуристка выполнила тройной аксель, а также тройной лутц, при этом каскад спортсменка делать не стала.

17-летняя россиянка Софья Самодурова допустила несколько ошибок в ходе тренировочной сессии, включая падение на одном из прыжковых элементов. При этом прогон программы фигуристка выполнила без грубых ошибок. Основная соперница россиянок на текущем турнире южнокореянка Ю Ён на тренировке не смогла справиться с тройным акселем - этот элемент завершился падением. Одна из сильнейших фигуристок сборной Японии Сатоко Мияхара значительных недочетов не допустила.

Девушки представят короткие программы в рамках этапа в Чунцине позднее в пятницу, начало - 12:10 мск.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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