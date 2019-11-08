Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Гусева не спасла "Нью-Джерси" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

Россиянин провел на площадке 12 минут
Никита Гусев AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 8 ноября. "Нью-Джерси" в гостях проиграл "Калгари" со счетом 2:5 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил четвертую шайбу в сезоне.

В составе "Нью-Джерси" отличились Джек Хьюз (16-я минута) и Гусев (26). У "Калгари" шайбы забросили Дерек Райан (24), Шон Монахан (30), Микаэль Баклунд (35), Ноа Ханифин (40) и Джонни Гудро (51).

Гусев провел на площадке 12 минут, нанес два броска, забросил шайбу и заработал два удаления. На счету 27-летнего россиянина пять очков (4 шайбы + 1 голевая передача) в 11 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

На эту тему
"Гусь потерян". Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в НХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков после 14 матчей. "Калгари" занимает третье место на Западе, набрав 22 очка в 19 матчах. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на субботу в гостях встретится с "Эдмонтоном", в субботу "Калгари" примет "Сент-Луис".

В другом матче дня "Колорадо" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 9:4, российский нападающий хозяев Владислав Каменев сделал результативную передачу, единственный форвард в составе "Колорадо", не набравший очков, - Валерий Ничушкин, россиянин продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ до 85 матчей. "Оттава" дома победила "Лос-Анджелес" в овертайме со счетом 3:2, у хозяев шайбу забросил нападающий Артем Анисимов, передачей отметился защитник Никита Зайцев, у гостей голевой пас на счету Ильи Ковальчука.

Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Щербакова и Туктамышева без падений провели тренировки на этапе Гран-при в Китае
Женщины представят короткие программы на этапе в Чунцине в 12:10 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС