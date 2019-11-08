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НБА

"Клипперс" обыграли "Портленд" в НБА. Леонард и Зубац сделали по дабл-даблу

Встреча завершилась со счетом 107:101
Кавай Леонард AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Кавай Леонард
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 8 ноября. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Портлендом" со счетом 107:101 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл - 27 очков и 13 подборов. Также в составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Ивица Зубац - 15 очков и 13 подборов. В составе гостей больше всех очков набрали разыгрывающий Си-Джей Макколлум и защитник Дамиан Лиллард - по 22, дабл-дабл на счету центрового Хассана Уайтсайда - 17 очков и 19 подборов.

"Клипперс" в турнирной таблице Западной конференции занимают шестое место, имея в активе пять побед и три поражения, "Портленд" с тремя победами и четырьмя поражениями идет 10-м.

В следующем матче "Клипперс" 12 ноября примут "Торонто", "Портленд" 9 ноября на своей площадке сыграет с "Бруклином".

В других матчах игрового дня "Бостон" в гостях обыграл "Шарлотт" - 108:87, "Сан-Антонио" дома оказался сильнее "Оклахомы" - 121:112, "Майами" на выезде одержал победу над "Финиксом" - 124:108.

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