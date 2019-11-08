Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Брагин: усталость стала одной из причин поражения сборной РФ в третьем матче Суперсерии

В ночь на пятницу молодежная сборная России по хоккею проиграла команде OHL со счетом 1:4
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин Елена Руско/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии из-за усталости и низкой реализации моментов. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В ночь на пятницу молодежная сборная России проиграла команде OHL со счетом 1:4.

"То, что забили только одну шайбу, - это вопрос реализации моментов и уровня мастерства, если у игрока есть момент и он не забивает, значит, чего-то не хватает в завершающей стадии, значит, надо работать и развивать игровые качества, - сказал Брагин. - Сегодня у нас был свежий противник, полный сил, мы же сыграли две тяжелых игры, был пятый день акклиматизации. По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые. Третья игра Суперсерии - самая непростая, для нас третий матч за четыре дня, соперник после отдыха, но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на игроков".

"Хорошо, что удалось забить, но по большому счету это ничего не меняет, моменты у нас были в течение игры, но их нужно реализовывать, - отметил нападающий сборной России Владислав Михайлов. - Собственно, мы потому и проиграли, что не сумели сделать этого. Я не думаю, что по результату матчей против лиги Квебека и по сегодняшнему можно судить о том, какая из канадских сборных сильнее. Матч так сложился, что мы не смогли забить больше одной шайбы, значит, в следующем мы будем злее, будем хладнокровнее относиться к моментам".

В Суперсерии сборная России провела три матча. В первой игре команда России выиграла со счетом 4:3 у сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), во второй россияне уступили команде QMJHL в овертайме (3:4). 12 ноября россияне сыграют второй матч против сборной OHL, 14 и 15 ноября команда Брагина встретится со сборной Западной хоккейной лиги.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
В Москве в январе пройдет симпозиум Международной федерации гимнастики
Он будет посвящен художественной гимнастике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС