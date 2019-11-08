Брагин: усталость стала одной из причин поражения сборной РФ в третьем матче Суперсерии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии из-за усталости и низкой реализации моментов. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В ночь на пятницу молодежная сборная России проиграла команде OHL со счетом 1:4.

"То, что забили только одну шайбу, - это вопрос реализации моментов и уровня мастерства, если у игрока есть момент и он не забивает, значит, чего-то не хватает в завершающей стадии, значит, надо работать и развивать игровые качества, - сказал Брагин. - Сегодня у нас был свежий противник, полный сил, мы же сыграли две тяжелых игры, был пятый день акклиматизации. По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые. Третья игра Суперсерии - самая непростая, для нас третий матч за четыре дня, соперник после отдыха, но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на игроков".

"Хорошо, что удалось забить, но по большому счету это ничего не меняет, моменты у нас были в течение игры, но их нужно реализовывать, - отметил нападающий сборной России Владислав Михайлов. - Собственно, мы потому и проиграли, что не сумели сделать этого. Я не думаю, что по результату матчей против лиги Квебека и по сегодняшнему можно судить о том, какая из канадских сборных сильнее. Матч так сложился, что мы не смогли забить больше одной шайбы, значит, в следующем мы будем злее, будем хладнокровнее относиться к моментам".

В Суперсерии сборная России провела три матча. В первой игре команда России выиграла со счетом 4:3 у сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), во второй россияне уступили команде QMJHL в овертайме (3:4). 12 ноября россияне сыграют второй матч против сборной OHL, 14 и 15 ноября команда Брагина встретится со сборной Западной хоккейной лиги.