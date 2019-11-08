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Ответ России на вопросы WADA разместился на 85 страницах

По словам председателя комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, Россия ответила на каждый из 31 вопроса

КАТОВИЦЕ /Польша/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ответ России на вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) представляет собой 85-страничный документ. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

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Российская сторона в октябре ответила WADA на 31 вопрос о причинах появления изменений, выявленных в результате проверки базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты допинг-тестирования российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если WADA сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому WADA применить санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.

"Россия ответила на каждый из 31 вопроса. Хороши они или нет, это еще надо понять, - сказал Тейлор. - Поступивший ответ содержит позицию министра спорта России и ряда экспертов. Они прислали 85 страниц кропотливого анализа".

Комитет по соответствию соберется 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому WADA, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спорта
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