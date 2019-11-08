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Допинг в спорте

Банька покинет пост министра спорта Польши после избрания президентом WADA

В должность главы Всемирного антидопингового агентства поляк вступит 1 января 2020 года
Витольд Банька EPA-EFE/Andrzej Grygiel
Описание
Витольд Банька
© EPA-EFE/Andrzej Grygiel

КАТОВИЦЕ /Польша/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Витольд Банька до конца ноября должен покинуть пост министра спорта и тризма Польши в связи с избранием на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об это ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Ульман.

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Совет учредителей WADA в четверг единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки, в должность он вступит 1 января.

Как пояснила Ульман, согласно существующим правилам Банька не сможет совмещать должности в правительстве и в WADA.

Банька являлся единственным претендентом на должность президента WADA. Среди основных пунктов его программы - создание отдельного механизма финансирования для стран с недостаточно развитыми антидопинговыми системами, увеличение числа лабораторий по всему миру, улучшение взаимодействия между правительствами и спортивными организациями, увеличение бюджета организации.

До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец возглавляет WADA последние шесть лет.

Теги
Допинг
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