Умер чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

ТАСС, 8 ноября. Бывший футболист московского "Спартака" Анатолий Крутиков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Крутиков играл на позиции защитника, большую часть спортивной карьеры провел в московском "Спартаке" (1959-1969), став с командой чемпионом и обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР он в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В 1976 году работал главным тренером "Спартака", под его руководством красно-белые единственный раз в своей истории вылетели из высшего дивизиона.

Из сборной СССР, которая в 1960 году выиграла чемпионат Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, ему 82 года.