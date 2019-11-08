Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Китае

Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третье - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидирует после ритм-танца на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

Синицина и Кацалапов набрали за прокат 85,39 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (80,34), третье - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин занимают шестое место (69,19), Софья Евдокимова и Егор Базин располагаются на седьмой строчке (64,07).

Позднее в пятницу короткую программу представят мужчины, женщины и пары. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. В воскресенье пройдут показательные выступления.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Бокс
Поветкин готовится к бою с Хантером в Подмосковье
Поединок между боксерами состоится 7 декабря в Саудовской Аравии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС