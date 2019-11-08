Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидирует после ритм-танца на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

Синицина и Кацалапов набрали за прокат 85,39 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (80,34), третье - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин занимают шестое место (69,19), Софья Евдокимова и Егор Базин располагаются на седьмой строчке (64,07).

Позднее в пятницу короткую программу представят мужчины, женщины и пары. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. В воскресенье пройдут показательные выступления.