Фигуристам Евдокимовой и Базину обидно за оценки в короткой программе на Гран-при Китая

Танцевальные дуэты представили короткие программы в рамках этапа Гран-при в пятницу. Евдокимова и Базин за свой ритм-танец получили 64,07 балла и занимают промежуточное седьмое место.

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, испытывают обиду из-за оценок за ритм-танец на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом спортсмены сообщили ТАСС.

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"Впечатления от проката хорошие, улучшили свое катание по сравнению с предыдущим стартом, - сказал Базин. - Ну, во всяком случае нам так казалось. Раскрепощеннее ехали, может, подустали немножко, потому что старались больше выкладываться".

Технические специалисты поставили российскому дуэту невысокие уровни за ряд технических элементов, что сказалось на итоговых баллах. "Непонятно, почему такие уровни, надо посмотреть и разобраться, - сказал Базин. - И компоненты к тому же не улучшились. Это обидно".

Также фигуристы рассказали, как будут готовиться к произвольному танцу, который пройдет в субботу. "Будем готовиться, не обращая внимание на сегодняшний день, - сказала Евдокимова. - Потому что оценки такие".

"Тут 50 на 50, - добавил Базин. - Либо мы разозлимся и покажем все, что умеем, либо просто будем кататься в удовольствие".