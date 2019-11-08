Фигуристы Синицина и Кацалапов внесли изменения в произвольный танец перед Гран-при Китая

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, внесли ряд изменений в свою произвольную программу перед стартом этапа Гран-при в китайском Чунцине. Об этом они сообщили в пятницу ТАСС.

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Китае

Ранее в пятницу танцевальные дуэты представили ритм-танцы. Синицина и Кацалапов, для которых китайский этап стал первым в нынешнем сезоне Гран-при, получили за свой прокат 85,39 балла и занимают первое место.

"Произвольная программа в этом году ставилась дольше из-за определенных обстоятельств, в этой программе сложная музыка, - сказал Кацалапов. - Мы были достаточно готовы к контрольным прокатам, но после некоторых соревнований у нас образовалось окно. Мы начали плотно над ней работать, поменяли чуть-чуть поддержки, добавили связок, много работали над корпусом и хореографией. Много и маленьких, и значительных изменений там будет".

Фигуристы представят произвольные танцы на этапе в Чунцине в субботу.