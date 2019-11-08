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Серия Гран-при по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов считают, что им нужно улучшать оценку за технику в ритм-танце

На Гран-при Китая спортсмены за свой прокат получили 85,39 балла

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Обладатели серебряных медалей чемпионата мира - 2019 в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов намерены улучшить оценку за технику в короткой программе после выступления на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом они рассказали в пятницу ТАСС.

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Танцевальные дуэты представили ритм-танец на этапе в Чунцине в пятницу. Синицина и Кацалапов за свой прокат получили 85,39 балла, что является вторым результатом в мире в короткой программе у танцоров после абсолютных мировых рекордсменов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (88,42).

"Прокат получился довольно чистым, но мы знаем наши шероховатости и ошибки, над которыми мы будем работать к следующим соревнованиям", - сказала Синицина.

"Мы только что посмотрели наши уровни за элементы, конечно, нужно увеличивать техническую оценку, - добавил Кацалапов. - Но мы и сами знаем, что сегодня получилось не все именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно. Мы все равно старались донести наш номер, и даже если есть какие-то огрехи, мы пытались с настроением докатать его до конца и подарить счастье и болельщикам, и судьям. Но техническую оценку мы будем увеличивать, это только начало сезона".

Произвольная программа в танцах на льду пройдет в субботу.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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