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Бокс

Поветкин готовится к бою с Хантером в Подмосковье

Поединок между боксерами состоится 7 декабря в Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин готовится к бою с американцем Майклом Хантером в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Александр готовится к бою в Чехове. С 11-го числа у него начнутся спарринги", - сказал собеседник агентства.

Бой Поветкин - Хантер состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

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