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Кубок Карьяла

Бобков будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Кубка Карьяла

Встреча между командами России и Швеции состоится 9 ноября
Игорь Бобков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игорь Бобков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Вратарь омского "Авангарда" Игорь Бобков с первых минут будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Кубка Карьяла с командой Швеции. Об этом журналистам в пятницу сообщил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

Встреча первого этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в Хельсинки 9 ноября. В первом матче сборная России уступила команде Финляндии со счетом 3:4. 10 ноября россияне встретятся с чехами.

"Со шведами сыграет Бобков", - сказал Кудашов.

Бобкову 28 лет, на его счету один матч за сборную России. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Бобков провел 18 игр и пропустил 33 шайбы, дважды сыграв "на ноль".

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