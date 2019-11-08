Бобков будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Вратарь омского "Авангарда" Игорь Бобков с первых минут будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Кубка Карьяла с командой Швеции. Об этом журналистам в пятницу сообщил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

Встреча первого этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в Хельсинки 9 ноября. В первом матче сборная России уступила команде Финляндии со счетом 3:4. 10 ноября россияне встретятся с чехами.

"Со шведами сыграет Бобков", - сказал Кудашов.

Бобкову 28 лет, на его счету один матч за сборную России. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Бобков провел 18 игр и пропустил 33 шайбы, дважды сыграв "на ноль".