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Евро-2020

Футболист "Зенита" Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

В составе национальной команды он заменит выбывшего из-за травмы полузащитника Дениса Черышева
Александр Ерохин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Ерохин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Александр Ерохин получил вызов в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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В четверг стало известно, что из-за травмы в заключительных матчах отборочного турнира европейского первенства не сможет принять участие полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев. Он получил повреждение в матче Лиги чемпионов против французского "Лилля".

Матч против сборной Бельгии российская команда проведет в Санкт-Петербурге 16 ноября, со сборной Сан-Марино россияне встретятся на выезде 19 ноября.

После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
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