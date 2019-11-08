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Сборные по хоккею

Третьяк открыл детский хоккейный турнир в Перми

Между играми глава ФХР встретился с юными хоккеистами, их родителями и тренерами

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка" стартовал в Перми, глава Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион лично открывал соревнования.

"Что касается турнира Третьяка, то главный турнир проходит в Москве, он международный. Этот турнир уже 47-й, он развивается по стране - в Тольятти, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Орске. Здесь [в Перми] первый раз", - сказал Третьяк на пресс-конференции, отметив, что Пермский край - это "хоккейный край", где хорошо выстроена структура подготовки спортсменов.

В Кубке Владислава Третьяка в Перми принимают участие четыре региональные детские команды (до 12 лет) - "Темп" из города Чайковский, "Медведи-2009" из Соликамска, "Академия-2009" из Краснокамска, "Северные волки" из Красновишерска.

"Мы провели отбор команд: выбрали тех, кто показал лучшие результаты в прошлом сезоне. При этом сделали акцент на ребят из отдаленных территорий, чтобы у них была возможность посоревноваться и поиграть на глазах у легенды мирового хоккея", - рассказал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Между играми Третьяк встретился с юными хоккеистами, их родителями и тренерами. "В спорте надо быть сильным, тогда ты будешь побеждать. Если будете трудиться, если дисциплина будет работать, хоккей вам даст очень много. Главная ваша задача - получать удовольствие от хоккея, а его величество хоккей вам отдаст потом, что нужно", - поделился на встрече президент ФХР.

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