Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в январе 2020 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев не выйдет на ринг в 2019 году, он дебютирует в супертяжелом весе в январе 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе", - сказал собеседник агентства.

Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе в августе против американца Джоуи Давейко, потом бой был перенесен на 12 октября. Однако спортсмен не успевал восстановиться от травмы плеча. Позднее сообщалось о том, что бой может пройти в декабре.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.