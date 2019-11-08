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Допинг в спорте

Ивлев: взаимоотношения WADA и РУСАДА кардинально не изменятся после избрания Баньки

В четверг кандидатуру поляка единогласно поддержал совет учредителей WADA
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ситуация во взаимоотношениях Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) кардинально не изменится после избрания президентом WADA Витольда Баньки. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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В четверг кандидатуру поляка Баньки единогласно поддержал совет учредителей WADA.

"Персоналии важны, но каждый человек работает в системе, которая создана вокруг него, - сказал Ивлев. - Один человек не может в полной мере повлиять на решение, которое принимает организация, где стейкхолдерами являются большое количество участников. Ситуация будет решаться, исходя из движений и мнений, которые уже сформированы участниками всего процесса. Новый начальник, наверное, будет вводить какие-то корректировки, но ситуация будет развиваться в том русле, в котором уже идет".

Банька был единственным кандидатом на пост президента WADA. В январе его большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Поляк вступит в должность 1 января. До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета, возглавляет WADA последние шесть лет.

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