РУСАДА в 2019 году выявило более 280 случаев нарушения правил доступности для тестирования

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за десять месяцев 2019 года выявило 281 случай нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по октябрь включительно нашими сотрудниками было выявлено 281 нарушение правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 210 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 71 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.