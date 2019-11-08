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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова намерена работать над качеством прыжковых элементов

Россиянка лидирует после короткой программы на Гран-при Китая
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Анна Щербакова считает, что ей нужно больше работать над качеством прыжков после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом она рассказала ТАСС.

Девушки представили короткие программы в рамках китайского этапа в пятницу. 15-летняя Щербакова, для которой китайский этап стал вторым во взрослой серии Гран-при в карьере, получила за свой прокат 73,51 балла и занимает первое место.

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"В целом я довольна, - сказала Щербакова. - У меня получились все элементы, прыжки, но довольна я только тем, что они сделаны, пока надо больше работать над их качеством".

На первом для себя этапе Гран-при Щербакова также выступала в США. "Нельзя сказать, что очень тяжело, - ответила фигуристка на вопрос о том, трудно ли ей адаптироваться к часовым поясам. - Конечно, есть какие-то проблемы, но я стараюсь больше отдыхать перед соревнованиями, чтобы не было сонного состояния".

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе не прилетела в Китай вместе со Щербаковой, однако спортсменка отметила, что специалист следит за выступлениями дистанционно. "Готовимся мы вместе с ней. И она всегда на связи, всегда настраивает и поддерживает", - рассказала фигуристка.

Произвольные программы девушки представят в субботу.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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