Футболист "Спартака" Кутепов не сыграет с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов". Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Кутепов получил травму в матче 15-го тура с "Арсеналом" (0:1).

"Готовы все, кроме Кутепова. У него небольшое мышечное повреждение, медицинский штаб работает над этим. Что касается того, сколько игроков обороны у нас будет на поле, то мы можем играть в четыре, три защитника, выбор есть. У нас сегодня еще будет тренировка, после нее примем окончательное решение", - сказал Тедеско.

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович не будет присутствовать на тренерской скамейке во время матча из-за дисквалификации. "Роль тренера иногда преувеличивается журналистами и теми, кто находится вне футбольного поля. К тому же у "Крыльев" есть ассистент, который наверняка выполнит все установки Божовича", - прокомментировал Тедеско.

"Что касается лучшего бомбардира "Крыльев" [Александра] Соболева, то он отличный нападающий с отличной скоростью, но он опасен не только в забивании мячей, он еще и готовит атаки своей команды, может зацепиться за мяч, чтобы команда успела перестроиться, развернуться", - рассказал Тедеско.

Матч "Спартак" - "Крылья Советов" пройдет в субботу, начало - 19:00 мск.