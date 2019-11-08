Фигуристка Щербакова удивлена поддержкой китайских болельщиков на Гран-при в Чунцине

Девушки представили короткие программы в рамках китайского этапа в пятницу. 15-летняя Щербакова, для которой китайский этап стал вторым во взрослой серии Гран-при в карьере, получила за свой прокат 73,51 балла и занимает первое место. После окончания выступления фигуристки зрители выбросили на лед большое количество мягких игрушек.

"Очень приятно, что меня здесь так поддерживают, - сказала Щербакова. - Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне написали очень много местных болельщиков, что они очень ждут меня, я так удивилась, не думала, что меня тут знают. Это очень приятно, как и то, что сегодня пришло очень много человек и столько игрушек выбросили, очень много мишек. Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо - точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом".

Произвольные программы девушки представят в субботу.