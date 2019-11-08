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Олимпиада-2020 в Токио

Kyodo: власти Токио потратили $13,7 млн на подготовку к перенесенному марафону ОИ-2020

Из-за жары соревнования были перенесены в Саппоро

ТАСС, 8 ноября. Администрация Токио потратила около 1,5 млрд иен (около $13,7 млн) на подготовку к марафону и соревнованиям по спортивной ходьбе на летних Олимпийских играх 2020 года, которые из-за жары были перенесены в северный город Саппоро. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что эти средства были вложены в покрытие дорог для забегов теплоизоляционным материалом. Токийские власти также планируют потратить около 800 млн иен (около $7,3 млн) на эти работы до конца текущего финансового года. Помимо этого будет рассмотрена возможность обращения в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу компенсации за перенос запланированных мероприятий.

1 ноября МОК и администрация столицы Японии окончательно отказались от проведения этих соревнований в Токио. В то же время токийский губернатор Юрико Коикэ подчеркнула, что не согласна с соответствующим решением, но пообещала в полной мере его выполнить.

Как следует из ранее осуществленных замеров, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
ЯпонияОлимпиада-2020 в Токио
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