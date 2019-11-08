Фигуристка Туктамышева объяснила падение на тройном акселе излишней мотивацией

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Излишняя нацеленность на прыжок повлекла за собой падение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на тройном акселе в короткой программе этапа Гран-при в китайском Чунцине. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Девушки представили короткие программы в рамках китайского этапа в пятницу. 22-летняя Туктамышева упала при выполнении акселя в три с половиной оборота, а также допустила ошибку на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа - второй прыжок получился двойным. За свой прокат фигуристка получила 65,57 балла и занимает четвертое место.

"Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать, - сказала Туктамышева. - Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки".

На первом для себя этапе Гран-при нынешнего сезона, который прошел в США, Туктамышева стала третьей. Для выхода в финал серии фигуристке необходимо занимать в Китае место не ниже второго. Отрыв от занимающей вторую позицию японки Сатоко Мияхары (68,91) составляет более трех баллов. "Всегда есть шанс", - ответила Туктамышева на вопрос о том, сможет ли отыграть отставание в произвольной программе.

Девушки представят произвольные программы на этапе Гран-при в Китае в субботу.