Тедеско: время футболиста Тила в "Спартаке" еще придет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитнику футбольного клуба "Спартак" Гусу Тилу не нужно сейчас думать о вопросах про его игровую практику, его время еще придет. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

21-летний Тил подписал летом со "Спартаком" четырехлетний контракт. По информации голландских СМИ, сумма трансфера составила €15 млн. Голландец сыграл в последних четырех матчах из пяти, не всегда выходя на поле в стартовом составе. Всего на его счету один мяч, забитый в седьмом туре.

"Я знаю, что тема Гуса очень интересна. Я повторю, что он отличный игрок, но еще молод. Ему не хватает немного освободить свою голову, все вопросы мол "Почему так не сыграл?" не идут ему на пользу. Я постоянно с ним разговариваю, его время еще придет", - сказал Тедеско.

"Все знают его цену, но мы от этого не отталкиваемся", - добавил он.

В субботу в 16-м туре чемпионата России "Спартак" примет "Крылья Советов".