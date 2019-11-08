Тедеско удивлен тем, что "Спартак" может сыграть с клубами РПЛ во время зимней паузы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил удивление тем, что на турнире в Катаре зимой в рамках подготовки к оставшейся части сезона его команда может сыграть с другими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем с "Крыльями Советов".

Ранее "Спартак" участвовал в турнирах с участием клубов РПЛ в Катаре и в Австрии.

"Я был удивлен, что мы играем против российских команд в Катаре, не думаю, что это идеально для нас. Но не я принимаю решение об участии в тех или иных турнирах", - сказал тренер.

В октябре сообщалось, что "Спартак" в январе проведет турнир в США, где сыграет против бразильских "Коринтианса" и "Палмейраса".