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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: Туктамышева имеет все шансы на попадание в тройку призеров Гран-при Китая

Россиянка упала во время короткого проката и занимает промежуточное четвертое место

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сохраняет шансы на попадание в тройку призеров этапа Гран-при в китайском Чунцине. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Девушки представили короткие программы в рамках китайского этапа в пятницу. 22-летняя Туктамышева упала при выполнении акселя в три с половиной оборота, а также допустила ошибку на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа - второй прыжок получился двойным. За свой прокат фигуристка получила 65,57 балла и занимает четвертое место, лидирует после короткой программы еще одна россиянка Анна Щербакова (73,51).

"У Лизы Туктамышевой, конечно, еще есть шанс побороться за попадание в тройку призеров. Ей просто нужно чисто кататься, выполнять то, что она умеет делать. Очень жалко, что она сегодня сорвала тройной аксель, но так даже злее будет, все в ее руках. Прыжок был прекрасный, но как будто бы соскочил конек, только сама Лиза может сказать, что там произошло", - сказала Бестемьянова.

"Щербаковой все же было трудно в первый раз выходить во взрослом старте [на предыдущем этапе Гран-при в США], а теперь ее "отпустило". Она - звезда, а за ней уже все остальные. В этот раз все получилось намного лучше, было интереснее на нее смотреть", - добавила Бестемьянова.

Произвольные программы девушки представят в субботу.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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