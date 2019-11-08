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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: оценки фигуристки Самодуровой за короткую программу должны быть выше

После короткого проката россиянка занимает пятое место

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Оценки российской фигуристки Софьи Самодуровой за прокат короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине должны были быть выше. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Самодурова занимает пятое место после короткой программы, набрав 63,99 балла. Лидирует Анна Щербакова (73,51), Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (65,57).

"Не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут, мне кажется, это какая-то игра. Даже в репортаже Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин отметили, что никакого недокрута не было. Так что говорю даже не про свое мнение, а про специалистов, которые выигрывали Олимпийские игры. У Сони, мягко говоря, оценки должны быть повыше", - отметила Бестемьянова.

17-летняя Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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