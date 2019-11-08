Бестемьянова: оценки фигуристки Самодуровой за короткую программу должны быть выше

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Оценки российской фигуристки Софьи Самодуровой за прокат короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине должны были быть выше. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Самодурова занимает пятое место после короткой программы, набрав 63,99 балла. Лидирует Анна Щербакова (73,51), Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (65,57).

"Не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут, мне кажется, это какая-то игра. Даже в репортаже Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин отметили, что никакого недокрута не было. Так что говорю даже не про свое мнение, а про специалистов, которые выигрывали Олимпийские игры. У Сони, мягко говоря, оценки должны быть повыше", - отметила Бестемьянова.

17-летняя Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).