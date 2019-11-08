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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали красивый ритм-танец с замечательным настроем

Российские фигуристы занимают промежуточное первое место на Гран-при Китая

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали красивый танец с замечательным настроем в первый соревновательный день на этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Синицина и Кацалапов набрали за ритм-танец 85,39 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (80,34), третье - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

"У Кацалапова и Синицыной были шероховатости в финнстепе, но, к счастью, их сегодня хорошо оценили. Эмоциональный настрой замечательный, очень красивый танец, мне кажется, все здорово. Но еще есть куда совершенствоваться", - считает Бестемьянова.

Произвольную программу танцевальные дуэты представят в субботу.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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