Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали красивый ритм-танец с замечательным настроем

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали красивый танец с замечательным настроем в первый соревновательный день на этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Китае

Синицина и Кацалапов набрали за ритм-танец 85,39 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (80,34), третье - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (78,41).

"У Кацалапова и Синицыной были шероховатости в финнстепе, но, к счастью, их сегодня хорошо оценили. Эмоциональный настрой замечательный, очень красивый танец, мне кажется, все здорово. Но еще есть куда совершенствоваться", - считает Бестемьянова.

Произвольную программу танцевальные дуэты представят в субботу.