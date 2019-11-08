Тренеры фигуристки Самодуровой довольны ее прокатом короткой программы на этапе Гран-при

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренеры российской фигуристки Софьи Самодуровой остались довольны ее исполнением короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Самодурова занимает пятое место после короткой программы, набрав 63,99 балла. Лидирует Анна Щербакова (73,51), Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (65,57).

"Прокат хороший, тренеры довольны. Сегодня я справилась. В произвольной программе цель - катать чисто и в удовольствие", - сказала Самодурова.

17-летняя Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).