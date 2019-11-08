Третьяк: России нужно наращивать материально-техническую базу для развития хоккея

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. России необходимо увеличивать количество ледовых площадок для развития хоккея. Такое мнение в пятницу на пресс-конференции, посвященной открытию Кубка Владислава Третьяка в Перми высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Главное сегодня - это создать материально-техническую базу по всей стране, есть пример - Канада, где 3 тыс. катков, у нас всего 650. Мы на душу населения отстаем от финнов, шведов, чехов, нам надо в этом плане наращивать потенциал материально-технический. Главная наша задача все-таки социальная, чтобы наши мальчики и девочки занимались спортом, чтобы детишки оторвались от компьютеров, нам очень важно сохранить здоровье нации", - сказал он.

Третьяк отметил, что в России хоккей развивается быстрыми темпами, но еще есть куда расти. Катков не хватает, поэтому в ближайшие годы в стране планируют построить 50 новых площадок, а в дальнейшем Федерация хоккея России ставит цель возвести 400 катков. По его мнению, хоккей очень важен для становления личности. "Мы решаем очень важную задачу подготовки человека к жизни, через хоккей мы это делаем", - отметил глава ФХР.

Кубок Владислава Третьяка проходит в Перми 8 ноября, в нем принимают участие четыре региональные детские команды (до 12 лет) - "Темп" из города Чайковский, "Медведи-2009" из Соликамска, "Академия-2009" из Краснокамска, "Северные волки" из Красновишерска.