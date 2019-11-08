РУСАДА с начала года получило от атлетов 89 запросов на терапевтические исключения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за десять месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 89 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА в 2019 году выявило более 280 случаев нарушения правил доступности для тестирования

"С января по октябрь включительно поступило 89 запросов на терапевтическое использование, - сказала Пахноцкая. - 61 запрос передан в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 35 запросов, отклонено - 23".

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября 2018 года, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением WADA рассматривает РУСАДА.