Команда "Академия-2009" победила в Кубке Владислава Третьяка в Перми

"В финале победили со счетом 7:1, игра складывалась не сразу в нашу пользу, пропустили мы первые. Было тяжело психологически ребятам, но ребят это не сломило", - сказал он.

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Команда "Академия-2009" из Перми победила в турнире по хоккею "Кубок Владислава Третьяка", который прошел в столице региона в пятницу. В финале юные спортсмены обыграли команду "Темп" из Чайковского со счетом 7:1. Об этом ТАСС рассказал тренер победителей Вадим Агапов.

По словам Агапова, его команда была очень рада, когда узнала о проведении Кубка Владислава Третьяка в Перми и что их команду заявили в качестве участников. "Мы очень рады победе. Были уверены в себе, а когда пропустили шайбу, то не сдались и забили. Я забросил сегодня три шайбы", - поделился с журналистами после матча игрок "Академии-2009" Альберт Полихин.

Кубок Владислава Третьяка прошел в Перми впервые, в нем приняли участие четыре региональные детские команды (до 12 лет) - "Темп" из города Чайковский, "Медведи-2009" из Соликамска, "Академия-2009" из Перми, "Северные волки" из Красновишерска.

Президент ФХР Третьяк прилетел в Пермь на соревнования и лично вручил награды победителям, а между играми встретился с юными хоккеистами, их тренерам и родителями. "Вы сделали правильный выбор, что записались играть в хоккей. У вас край очень богатый, а самое главное богатство - это люди, которые идут потом играть. В пермском крае любят хоккей, развивают его", - сказал Третьяк на встрече.