"Спартак" объявил о сотрудничестве с ФК "Эрцгебирге", который тренировал Тедеско

ТАСС, 8 ноября. Московский "Спартак" подписал меморандум о сотрудничестве с немецким футбольным клубом "Эрцгебирге". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

По условиям соглашения, москвичи смогут отдавать футболистов в аренду немецкой команде. Также клубы намерены сотрудничать по вопросам подготовки игроков и организации тренировочного процесса, проводить товарищеские матчи.

"Мы рады возможности сотрудничества с немецким "Эрцгебирге", - заявил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. - С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второго по силе дивизиона чемпионата Германии. Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов, очевидно, что уровень чемпионата, в котором выступает "Эрцгебирге", станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско возглавлял клуб в первой половине 2017 года. В тренерский штаб немца в "Спартаке" входит тренер вратарей Макс Урванчки, предыдущим местом работы которого был "Эрцгебирге".

"Спартак" занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 18 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут самарские "Крылья Советов" в субботу, начало встречи в 19:00 мск.