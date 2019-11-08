ФК "Зенит" надеется, что вратарь клуба Лунев избежит операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Зенит" надеется, что вратарь Андрей Лунев избежит хирургического вмешательства на фоне травмы, которая не позволяет ему играть и тренироваться в полную силу. Об этом ТАСС сообщил в пятницу генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

"К сожалению, проявилась травма, которая не дает ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Мы беспокоимся, надеемся, не потребуется хирургического вмешательства, но пока у нас заключения нет", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, как проходит восстановление Лунева.

В сезоне-2019/20 Лунев принял участие в 14 матчах во всех турнирах, пропустив 10 мячей и шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. В последний раз он выходил на поле 28 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1). Во встречах против "Урала" (3:1), "Ростова" (6:1) и "Крыльев Советов" (2:0) в национальном первенстве, а также в гостевой игре Лиги чемпионов против "Лейпцига" (1:2) вратарем сине-бело-голубых был Михаил Кержаков. Лунев в этих играх попадал в заявку, но на поле не появлялся.